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Yeşil dönüşüm: Ticaretin yeni istikameti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yeşil dönüşümün çevresel tercih değil, ticaret, üretim ve kalkınmanın yeni yönü olduğunu vurguladı. Sıfır Atık Projesi'nin küresel örneğine dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil dönüşümün çevresel bir tercih değil, ticaretin, üretimin ve kalkınmanın yeni istikameti olduğunu ifade etti.

Bolat, NSosyal hesabından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, çevrenin korunmasının, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasının, insanlığın müşterek sorumluluğu olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ekonomik kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle ele aldıklarını bildiren Bolat, üretimden ticarete, yatırımdan ihracata kadar her alanda yeşil dönüşümü destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini aktardı.

Bolat, Sıfır Atık Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel ölçekte örnek bir çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, projenin, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesi bakımından Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonuna önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

"Yeşil dönüşüm çevresel bir tercih değil"

Sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi alanında değil, üretimden tüketime, ticaretten sanayiye kadar tüm süreçlerde sürdürülebilir kalkınma anlayışının yerleşmesine öncülük ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere küresel dönüşüm süreçlerine uyum amacıyla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atarken, enerji verimliliğini, döngüsel ekonomiyi, sürdürülebilir üretimi ve çevre dostu ticaret uygulamalarını teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Yeşil dönüşüm artık yalnızca çevresel bir tercih değil, ticaretin, üretimin ve kalkınmanın yeni istikametidir. Türkiye olarak çevreyi koruyan, kaynaklarını etkin kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan politikalarımızla, kamu-özel sektör işbirliği içinde ülkemizi geleceğin rekabet koşullarına hazırlamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülük ettiği Sıfır Atık vizyonuyla güç kazanan yeşil dönüşüm hamlemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ve ortak geleceğimize değer katmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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