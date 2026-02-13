Haberler

Bakan Bolat "Hizmet Sektörleri Komite Buluşmaları"na katıldı Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 yılında hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde ettiğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet Sektörleri Komite Buluşmaları" programında, Türkiye'nin 2026 vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı için belirlediği 128 milyar dolarlık yeni ihracat hedefi kapsamında sektörlerin sorunlarını, taleplerini ve gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin küresel ticaret arenasındaki gücünün, hizmet ihracatında elde ettiği tarihi başarıyla bir kez daha tescillendiğine dikkati çeken Bolat, Türkiye'de 2025 itibarıyla hizmetler sektörünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payının yüzde 61,5'e ulaştığını, sektörün 21,5 milyon kişilik istihdam hacmiyle toplam istihdamın yüzde 65'ini oluşturduğunu aktardı.

Bolat, Türkiye'nin hizmetler ihracatının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,61 artarak 122,6 milyar dolara ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde hizmetler ithalatımız ise 59,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025'te hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde edilmiştir. Geçen yıl hizmetler ihracatı ve ithalatı dengemiz, önceki yıla göre yüzde 3,49 artış kaydetti. Tüm hizmet sektörü komitelerimizle pazar çeşitliliğimizi artırarak ülkemizin refahına ve büyümesine en yüksek katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç şüphemiz bulunmamaktadır. 2025 yılındaki bu gurur tablosu, 2026'daki daha büyük başarılarımızın teminatıdır."

