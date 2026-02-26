Haberler

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bolat, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibi paylaştı.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Bolat, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin güçlü Lideri, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimizin duasını, mazlumların umudunu ve Türkiye Yüzyılı'nın iradesini omuzlarında taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, afiyet ve hayırlı, bereketli uzun ömürler diliyorum. Liderliğinde, güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye ve adalet merkezli bir dünya idealine yürüyüşümüz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
