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Tarım ve Gıdada Muhteşem Yıl: Büyümeye 0,5 Puan Katkı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü ve Türkiye'nin büyümesine 0,5 puan katkı sağladığını açıkladı. Gıdanın stratejik önemine vurgu yapan Bolat, devletin olağanüstü durumlarda fahiş fiyatlara müdahale edeceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu sene tarım ve gıda sektörü için muhteşem bir yıl. Tarımsal üretimimiz 2'nci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü. Türkiye'nin yüzde 2,3'lük 2'nci çeyrek büyümesinde 0,5 puan katkı tarım ve gıda sektöründen geldi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılış programına katıldı. Tarım ve Gıda sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, gıda sektöründe geçen yıl don ve kuraklık gibi faktörler nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşandığını hatırlatarak buna rağmen sektörün üretimi koruduğunu dile getirdi. Tarım ve gıda sektöründe bu yıl üretimin arttığına dikkat çeken Bolat, "Bu sene tarım ve gıda sektörü için muhteşem bir yıl. Tarımsal üretimimiz 2'nci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü. Yüzde 2,3'lük 2'nci çeyrek büyümemizin 0,5'i tarım ve gıda sektöründen geldi" ifadelerini kullandı.

Gıda sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Bolat, "Gıda, tekstil-giyim ve inşaat sektörü hiçbir zaman yok olmayacak sektörlerdir. Gıda sektörü en stratejik sektörlerin başında geliyor. Türkiye hemen her sektörde ilk 10'un içinde konumlanıyor. Artık ürünlerimiz kaliteyi ve yüksek teknolojiyi sembolize ediyor. Türkiye'de üretilen ürünlerimiz istenilen talep edilen ürünler kategorisinde" diye konuştu.

Bakan Bolat, Türkiye'nin tarım ve gıda da kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bolat, olağan üstü durumlarda da devletin müdahale etmekten çekinmeyeceğini ifade etti. Bolat, "Olağanüstü dönemlerde (savaş - afet) haksız ticaret, fahiş fiyat gibi durumlar ortaya çıktığında devlet olarak düzenleyici yaptırımları çekinmeden gerçekleştiriyoruz. Hem üretici hem tüketicinin kazanması asıl olandır" şeklinde konuştu.

"Bu sene tarım ve gıda için muhteşem bir yıl"

Türkiye'nin tarım ve gıda sektörlerinde dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, tarım ve gıda da üretimin her koşulda sağlandığına vurgu yaptı. Bolat, "Geçen yıl sektör için çok zor bir yıldı. Şubat ve Nisan ayında tarihin en şiddetli don felaketlerinden birini yaşadık. Haziran ayından sonbaharın sonuna kadar şiddetli kuraklık yaşadık. Buna rağmen üretimi genel anlamda korumayı, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamayı ve hatta ihracat yapmayı başardık. Bu sene tarım ve gıda sektörü için muhteşem bir yıl. Tarımsal üretimimiz 2'nci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü. Yüzde 2,3'lük 2'nci çeyrek büyümemizin 0,5'i tarım ve gıda sektöründen geldi" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının ihracat desteklerinden de bahseden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak fuarlarımıza ve ihracatçılarımıza çok yoğun destek veriyoruz. Bakanlığımızın bütçesinin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek olarak ayırıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak gıda ve tarımda bize teknik anlamda engeller çıkaran ülkelerle ticaret diplomasisi yaparak pazarları açmaya gayret ediyoruz. Kanada, Çin, Filipinler, Endonezya gibi pazarlarda önemli kazanımlar elde ettik. Körfez ülkelerine kanatlı ürün satamıyorduk, pandemiden sonraki süreçten dolayı. Bu sorunları ortadan kaldırdık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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