Vize ret oranı yüzde 14'e geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) 6. dönem toplantısında vize konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler ve sanatçılarla ilgili hızlı çözümlerle süreci hızlandırmayı planlıyorlar" dedi.

Türkiye ile Almanya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) 6. dönem toplantısı, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bakan Bolat ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche eş başkanlığında düzenlenen toplantıda ticaret, yatırımlar, sanayi iş birliği, enerji, yeşil dönüşüm, ulaştırma, turizm ve Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon başlıkları ele alındı. Program kapsamında iki bakan arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilirken, JETCO çalışma gruplarının özellikle yeşil dönüşüm, enerji ve yatırım alanlarında kaydettiği ilerleme de değerlendirildi. Toplantının ardından iki bakanlık arasında JETCO Protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve en önemli yatırımcılarından biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın karşılıklı güven ve ortak çıkarlara dayandığını söyledi. Türkiye ile Almanya arasındaki ortaklığın ticaret rakamlarının çok ötesinde stratejik bir nitelik taşıdığına dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile güçlü ekonomik entegrasyonunu sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'nin Avrupa için önemli bir üretim, lojistik ve tedarik merkezi haline geldiğini ifade etti. Bolat, görüşmelerde Gümrük Birliği'nin günümüz ekonomik şartlarına uygun şekilde modernize edilmesi konusunu da ele aldıklarını belirterek, Avrupa Birliği'nin yeni ticaret ve sanayi politikalarının kapsayıcı olması gerektiğini söyledi. Enerji, lojistik, turizm ve üçüncü ülke pazarlarında iş birliği başlıklarında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Bolat, bu alanlardaki çalışmaların iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da güçlendireceğini kaydetti. İmzalanan JETCO Protokolü'nün çalışma gruplarının yürüttüğü faaliyetleri kayıt altına aldığını ve gelecek döneme ilişkin bir yol haritası sunduğunu belirten Bolat, hükümetler olarak ortaya konulan önerileri somut sonuçlara dönüştürme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

"Türk uygulama tecrübesi ve Alman mühendislik kabiliyetleri ile ortaklıklar oluşturabileceğimize inanıyoruz"

Bolat, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde önemli iş birliği fırsatları gördüklerini belirterek, "Türk müteahhitleri, Almanya'da toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 397 projeyi başarıyla üstlenmiştir. Geleceğe baktığımızda Türk uygulama tecrübesi ve Alman mühendislik ve finansman kabiliyetlerinin bir araya gelmesi ile hem ülkelerimizde hem de üçüncü pazarlarda güçlü ortaklıklar oluşturabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Yeşil dönüşümün iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin temel başlıklarından biri haline geldiğini kaydeden Bolat, Türkiye'de hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımlarında başarılı Türk-Alman ortaklıklarının bulunduğunu belirterek, Antalya'da düzenlenecek COP-31 Zirvesi'nin de bu alandaki yeni iş birlikleri için önemli bir platform oluşturacağını ifade etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ise, zorlu bir jeopolitik ortamda Türkiye ve Almanya arasındaki istikrarlı ve güvene dayalı iş birliğinin güçlü bir merkez olduğunu söyledi. Reiche, Türkiye'nin Almanya için güvenilir bir ortak olduğunu kaydederek, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5'inci ticaret ortağıdır ve Almanya ile olan ticareti, tüm AB ticaretinin dörtte birini oluşturmaktadır. Bu, ekonomilerimizin büyümesi, ortak yatırımlar yapılması ve Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının artırılması açısından ortak bir çıkardır" şeklinde konuştu.

Almanya'nın güçlü bir ekonomik piyasaya sahip olduğunu ve Türkiye pazarının her iki ülkenin çıkarlarını korumak açısından önem taşıdığını da aktaran Reiche, "Yatırımcılarımızın Türkiye'nin gücüne ve piyasasına olan güven devam ediyor. Alman şirketleri Türkiye'deki yatırım hacimlerini sürdürüyor, artırıyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor" dedi.

Program, Türkiye ve Almanya hükümetlerinin temsilcileri ile iki ülkenin iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı Türkiye-Almanya İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı ile devam etti.

"Almanya vizelerinde ret oranı yüzde 25'lerden yüzde 14'e geriledi"

Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bolat, Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi ve ekonomik alanda çok iyi ilerlediğini ifade etti. Bolat, "Vize meselesini konuştuk. Geçen yıl temmuzdan bu yana yeni 'Cascade' sistemiyle (kademeli vize uygulaması) vize randevularında ve başvurularında bir miktar iyileşme sağlandı. Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar. Bizim de Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık" dedi.

"Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesini desteklediklerini ifade ettiler"

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Bolat, "Avrupa Birliği konularında da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Özellikle dünyadaki korumacılık rüzgarlarının hız kazandığı bir dönemde Avrupa'da sanayilerin transformasyonu ve rekabet gücünün arttırılması noktasındaki çeşitli kurumsal ve hukuki çalışmalarda Türkiye ile ekonomik, sınai ve ticari ilişkilerin zarar görmemesinden yana olduklarını ve bu konuda Türkiye ile Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler" şeklinde konuştu.

"Türkiye-Almanya ilişkilerinin yükseldiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye ile Almanya arasındaki JETCO toplantısının olumlu bir atmosferde geçtiğini dile getiren Bolat, "Heyetler arası toplantı, ikili görüşme ve her iki ülkenin önemli iş dünyası temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa iş toplantısı çalışmalarımız tamamlandı. Her yıl buluşmamızda Türkiye-Almanya ilişkilerinin bir miktar daha ilerlediğini, yükseldiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Almanya ile Avrupa Birliği nezdinde de ortak çıkarlarımız için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı