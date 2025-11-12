Bakan Bolat, AK Parti Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Başkanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm kesimlerle omuz omuza vererek, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini belirterek, "Orta ve yüksek teknolojili üretimi, yenilikçiliği ve katma değeri ekonomimizin merkezine yerleştiriyor, Türkiye Yüzyılı'nın temellerini kararlılıkla güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Genişletilmiş İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına iştirak ettiklerini belirtti.

Ak Parti'nin 23 yıldır, çalışmaya, üretmeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma azmiyle kararlılıkla yürümeye devam ettiğini ifade eden Bolat, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen, AK Parti Kadın Kolları Programı'nda, "Türkiye Yüzyılı, Ticaretin Yüzyılı" vizyonlarını paylaştıklarını aktardı.

Bolat, 20 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye'nin, ekonomik istikrarı, üretim gücünü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini birer birer gerçekleştirmeye devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'mızın 1 trilyon 474 milyar doların üzerine çıkması, mal ve hizmetler ihracatında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaşmamız, bu başarının en somut ve güçlü göstergelerindendir. Bugün de, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve vizyonu doğrultusunda, iş dünyamız, üreticilerimiz, sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerle omuz omuza, el ele vererek, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Orta ve yüksek teknolojili üretimi, yenilikçiliği ve katma değeri ekonomimizin merkezine yerleştiriyor, Türkiye Yüzyılı'nın temellerini kararlılıkla güçlendiriyoruz."