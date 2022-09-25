Bakan Bilgin "Çözüm aşamasına geldik" demişti! İşte EYT düzenlemesiyle emekli olabilecek kişiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, cuma günü yaptığı "EYT ile ilgili bir çözüme aşamasına geldik" açıklamasıyla milyonlarca kişiyi heyecana boğarken konuyla ilgili detaylar da gelmeye başladı. Masadaki formülle birlikte 4A SSK'lı çalışanlarından erkeklerde süre olarak 25 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün, kadınlarda ise 20 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün arasında prim günleri bulunanların emekli olabileceği iddia edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin cuma günü yaptığı açıklamada asgari ücret, EYT ve kadroya geçecek işçilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.

"KADINLARDA 20 YIL VE 5975 GÜN"

Peki EYT düzenlemesinde kesinleşen formül hangisi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz merak edilen soruyu yanıtladı. Açıklamalarda bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"4A SSK'lı çalışanların erkeklerde süre olarak 25 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün, kadınlarda 20 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün arasında prim günleri mevcutsa bunların emekli olmasını ben muhtemel olarak görüyorum. Bağ-kur ve emekli sandığı çalışanlar içinse 2008 öncesi ve 2008 sonrası olarak ayrılıyor. Erkeklerde 9000 bin 25 yıl, kadınlarda 7200 gün 20 yıl olacak.

STAJ KONUSU

EYT düzenlemesinde büyük bir kesimde, meslek liselerinde yapmış oldukların stajın sigorta başlangıcı olarak sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Peki bu soruda olası ihtimaller ne? Oradaki öğrenci kardeşlerimiz bir fiil normal çalışan gibi işe geliyorlar emek veriyorlar alın teri döküyorlar. Bununla ilgili duyumlarımız var. Borçlanma yöntemiyle alternatifler sunaraktan bunu da bu EYT kapsamına alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum."