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Bakan Bayraktar: Türkiye Nadir Toprak Elementlerinde Küresel Aktör Olma Yolunda

Bakan Bayraktar: Türkiye Nadir Toprak Elementlerinde Küresel Aktör Olma Yolunda
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nadir toprak elementleri işleme alanında küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerlediğini ve bu minerallerin ekonomik güvenlik ile sanayileşme stratejilerinin temel yapı taşlarından biri haline geldiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar: "Türkiye küresel bir aktör olma yolunda ilerliyor"

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye, önümüzdeki dönemde nadir toprak elementlerinin işlenmesinde küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, dünyada enerjide dönüşüm süreci yaşandığına dikkat çekti. Bu dönüşüm sürecinde kritik ve stratejik madenlere yönelik talebin arttığını vurgulayan Bakan Bayraktar, bu minerallerin temiz enerji teknolojilerinden batarya sistemlerine, elektrikli araçlardan dijital altyapıya ve sanayideki dönüşüme kadar birçok alanda açıkçası vazgeçilmez nitelikte olduğunu söyledi.

Bugün madencilik artık sadece yer altındaki kaynakları çıkarmakla sınırlı değil diyerek sözlerine devam eden Bayraktar, "Bu alan ekonomik güvenliğin, sanayileşme stratejilerinin ve elbette bölgesel etkinliğin adete temel yapı taşlarından biri haline geldi. Bunun ötesinde bu kritik minerallere erişim artık uluslararası ilişkilerde de belirleyici bir unsur haline geldi. Türkiye olarak biz de başta milli maden şirketimiz, Eti Maden ile dünya bor rezervlerinin önemli bir bölümünü işletiyoruz. Bu alanda katma değerli üretimi önceliklendirmekteyiz. Türkiye, önümüzdeki dönemde nadir toprak elementlerinin işlenmesinde küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor" şeklinde konuştu.

Bakan Bayraktar, "Madencilik alanında Eti Maden'in yanında bir diğer önemli aktörümüz MTAIC ise madencilikte arama, teknoloji ve uluslararası iş birliklerine dayalı yeni bir yaklaşımın temsilcisi. Yine bu iki şirketimizde sadece maden üretimine değil aynı zamanda sorumlu madenciliği teşvik eden teknik kapasiteyi arttıran ve uluslararası ortaklıklara açık modeller geliştiren kamusal aktörler haline getirmiş durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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