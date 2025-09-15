Haberler

Bakan Bayraktar: Nükleer Enerji Türkiye'nin Enerji Vizyonunda Merkezi Rol Oynuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleerin Türkiye'nin enerji stratejisinde kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, iklim değişikliği ve enerji güvenliği için bu alandaki potansiyelin kullanılmasını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleerin Türkiye'nin enerji vizyonunda merkezi rol oynadığını belirterek, "İklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz." dedi.

Bakan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 69. Genel Konferansı'na video mesajla katıldı.

Mesajında, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisinin sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve 2053 net sıfır emisyon hedefine dayandığını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunda nükleer enerjinin merkezi bir rol oynadığını kaydetti.

Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek 30 yılda 3 katına çıkacağını vurgulayan Bayraktar, bu talebin karşılanması amacıyla nükleer ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda elektrik üretim kapasitesinin artırıldığını anlattı.

Bakan Bayraktar, 2035'e kadar 7 gigavat nükleer enerjinin devreye alınmasının hedeflendiğini belirterek, "Küçük modüler reaktörlerin ilave edilmesiyle kapasitemiz 2050 yılına kadar 20 gigavata çıkacak. COP29'da alınan karar doğrultusunda Türkiye de 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma hedefine bağlı, ajansın kapasite oluşturma ve uzmanlık paylaşma çabalarını aktif olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, barışçıl amaçlarla nükleer bilimsel kapasiteyi güçlendirmeye yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak İstanbul'daki araştırma reaktörünü daha aktif kullanmayı planladıklarını söyledi.

Nükleer bilim ve teknolojinin önemini vurgulayan Bayraktar, UAEA tarafından gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevre koruma alanlarında programlar geliştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Türkiye, 'Atoms4Food' gibi girişimlere katılmaktan ve araştırma kurumumuz TENMAK'ın ajansın işbirliği merkezlerinden biri olarak tanınmasından gurur duymaktadır. Türkiye, küresel refah için nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl kullanımını sağlamak için ajans ve tüm üye devletlerle yakın işbirliğine bağlı kalmaya devam etmektedir. Birlikte, ortak sorumluluk ve karşılıklı destek sayesinde, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
