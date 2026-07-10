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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin KKTC'yi enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak gördüğünü bildirdi Açıklaması

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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC'deki Teknecik Elektrik Santrali'ne teknik ve altyapısal desteğin süreceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirterek, "Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KIB-TEK Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmaları ile enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdik. Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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