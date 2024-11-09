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Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye Afrika'da altın üretecek

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye Afrika'da altın üretecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2025 senesinde Afrika'da ilk kez altın üretimine başlayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin Afiraka'da altın üreteceğini söyledi.

"2025 YILINDA İLK ALTIN ÜRETİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Bayraktar, "Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SOMALİ'YE AÇIK DENİZDE ARAMA PROJESİ İÇİN GİDİYORUZ"

Somali açıklarındaki aramaların özünde de petrol olduğunu dile getiren Bayraktar, veri toplama sürecinin 6-7 ay süreceğini aktardı. Bayraktar, "Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak, tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız." dedi.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

Ne diyeceğimi bilemedim gözlerim yaşardı kendi ülkendeki altınları sen ye diye başkasına ver sonra git afrikada altın çıkarıcam de yeni bir tezgah var herhalde

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

İhracatta her yıl rekor kırdık,milli gelir binlerce dolar oldu,altın bulduk,iha,siha,dünyaya eyyy sen kimsin dedik.Ama milletimizi bir ekmeğe muhtaç ettik.NE GÜZEL MEMLEKET

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

hic inandirici degil kendi topraklarini ormanini yer alti yer üstü suyunu yabanci maden sirketlerine3-5 kurusa peskes cekenler afrikada altinmi üretecek yoksa bu bahaneyle yurtdisina parami transfer edecekler.

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