Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye Afrika'da altın üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin Afiraka'da altın üreteceğini söyledi.

"2025 YILINDA İLK ALTIN ÜRETİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Bayraktar, "Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SOMALİ'YE AÇIK DENİZDE ARAMA PROJESİ İÇİN GİDİYORUZ"

Somali açıklarındaki aramaların özünde de petrol olduğunu dile getiren Bayraktar, veri toplama sürecinin 6-7 ay süreceğini aktardı. Bayraktar, "Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak, tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız." dedi.