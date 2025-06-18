Bakan Bayraktar: Doğal Gaz Tedarikinde Sıkıntı Yok

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Doğal gaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, akaryakıt fiyatlarına ilişkin, "Akaryakıt fiyatlarında, otomatik fiyatlandırma sistemi var ülkemizde. Dünya fiyatlarına paralel bir şekilde fiyatların artması, burada belli dönemlerde otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıyor. Burada iki değişen var; birincisi petrol veya ürün olarak mazot veya benzin değişkeni. Burada yukarı veya aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa, fiyatlandırmada bir değişiklik olabilir. Şu anda gördüğümüz ürün fiyatında bir artış yaşanıyor, malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Bunun da fiyatlara otomatik olarak bir yansıması olabilir" ifadelerini kullandı.

'DESTEK PROGRAMIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası doğal gaz fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmeye ilişkin, "Doğal gazda son birkaç yıldır dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına çok önemli bir destek programını uyguluyoruz. O gün Kabine sonrasında yaptığım değerlendirmede esas itibarıyla hem dünyadaki etkilerini, hem de olası Türkiye'ye etkileri noktasında bir değerlendirme yapmıştım. Zaten bütün dünyayı etkileyecek şekilde hem petrol fiyatları yukarı gidiyor, ona paralel bir şekilde doğal gaz fiyatlarında artış söz konusu olabilir. Yaz sezonu olduğu için doğal gazın tüketiminin azaldığı bir süreçte bu süreci geçiriyoruz. Ümit ediyorum kısa bir süre içerisinde bu süreç durulur ve biraz normalleşme söz konusu olabilir. Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz. Bir de olayın arz güvenliği boyutu var. Bizim doğal gaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

'İZİN SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRIYORUZ'

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili soru üzerine Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"48 ayı bulan izin süreçlerinden sonra yatırımlar çok geç devreye giriyor. Dolayısıyla bunu hızlandırmak adına hazırladığımız bir reform paketi. Avrupa Birliği'nin yaptığı düzenlemelerin benzerlerini burada hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bu izin süreçlerini kısaltan rüzgarı ve güneş enerjisini bir an önce devreye almamızı kolaylaştıran bir kanuni düzenleme. Bunun içerisinde madenlerle ilgili de düzenleme var. Orada biz esas itibarıyla şunu yapıyoruz; yine madenleri, yine çevreyle uyumlu bir biçimde nasıl hızlı bir biçimde ekonomiye katabiliriz. Madenlerin bizim ekonomimize doğrudan bir etkisi var. Maden hala Türkiye'nin net ithalat yaptığı bir alan. Türkiye'yi bu alanda net ihracatçı yapabilmemiz için madenlerimizi ekonomiye kazandırmamız lazım. İkincisi önemli bir istihdam alanı, bugün Türkiye'nin madenlerinde 153 bin insan çalışıyor. Bunların ailelerini düşünün, bu işin ekosistemini düşünün, yarım milyonluk kitleyi aslında direkt ilgilendiren bir konu. Bu da istihdam yönüyle çok önemli. Bütün bunları yaparken bu reform paketinde kurgumuz şu; izin süreçlerini hızlandırıyoruz, kolaylaştırıyoruz, basitleştiriyoruz. Rehabilitasyonla ilgili; yani bir maden bittiği zaman oradaki çalışmalar oranın tekrar rehabilite edilerek çevreyle uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Burada 3 tane lokasyonda da özellikle kömür madeni lokasyonunda da artık özelleştirilmesi yapılmış santrallerin, kömür madenlerinin de biz özelleştirmesini yapmıştık. Oradaki santrallerin, o kömüre ulaşımıyla alakalı yaptığımız bir düzenleme zeytinle alakalı. Ama zeytinlerin taşınması, yeni zeytin alanlarının açılmasıyla alakalı da hususları o maddenin içine yerleştirmiş durumdayız."