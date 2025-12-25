Haberler

Bakan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile işbirliği imkanlarını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile İstanbul'da bir araya gelerek enerjide işbirliği olanaklarını görüştüler. Ortak çalışmalara ilave olarak yeni petrol arama ve üretimi işbirlikleri oluşturma hedefinde olduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare??????? ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sangare ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Halihazırda madencilik alanında devam eden ortak çalışmalarımızın yanı sıra petrol arama ve üretimi konusunda da yeni iş birliği imkanlarını somutlaştırmaya yönelik yol haritamızı belirledik. Nijer halkının refahına katkı yapacak şekilde Nijer'in yer altı zenginliklerini tecrübemizle buluşturarak ilişkilerimizi uzun vadeli bir enerji ortaklığına dönüştürmeye kararlıyız."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Türkiye'nin komşusu, terör örgütüne resti çekti: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali