Bakan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile işbirliği imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare??????? ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sangare ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Halihazırda madencilik alanında devam eden ortak çalışmalarımızın yanı sıra petrol arama ve üretimi konusunda da yeni iş birliği imkanlarını somutlaştırmaya yönelik yol haritamızı belirledik. Nijer halkının refahına katkı yapacak şekilde Nijer'in yer altı zenginliklerini tecrübemizle buluşturarak ilişkilerimizi uzun vadeli bir enerji ortaklığına dönüştürmeye kararlıyız."