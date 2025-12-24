Haberler

Bakan Bayraktar, düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı yayımladı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da düşen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Bayraktar, ailelerine ve Libya halkına başsağlığı diledi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'dan Trablus'a giderken geçirdikleri elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyete Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
