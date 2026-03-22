Katar'daki Helikopter Kazası Üzüntüsü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Katar'da yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kederli aileleri olmak üzere kahraman ordumuzun, ASELSAN camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı elim kazada hayatlarını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için de kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
