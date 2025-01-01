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Bakan Bayraktar: 2025 Keşifler Yılı Olacak

Bakan Bayraktar: 2025 Keşifler Yılı Olacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılının keşifler yılı olacağını duyurdu. Filyos'taki temasları sırasında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı inşaatına başlayacaklarını ve iş sağlığı güvenliğine önem vereceklerini belirtti. Ayrıca, Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılama yönünde çalışmalar yapılacağını ifade etti. Bakan Bayraktar, sondaj gemileri ve madencilik faaliyetleri hakkında da detaylar verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı kuran Bakan Bayraktar, sahada bulunan ekiplere yeni yılın ilk talimatını verdi.

Bakan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını kaydetti.

İlk bağlantısını günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığı Şırnak Gabar'daki ekiplerle gerçekleştiren Bayraktar, Gabar'daki üretimin günlük 100 bin varile çıkmasını beklediğini ifade etti.

Bayraktar, kar yağmur demeden görevini yerine getiren çalışanları tebrik etti ve 2025'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü inşaatına başlayacaklarını anlattı.

Somali deniz sahasında sismik çalışma yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne de bağlanan Bayraktar, TPAO'nun yurt dışında da denizlerde arama kabiliyeti kazandığının altını çizerek, "Şu anda deniz yetki alanında bulunduğunuz Somali için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Dolayısıyla o insanlar için de aslında umut oluyorsunuz. Bu anlamda yaptığınız görev hakikaten çok kutsal, çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliğine vurgu

Bayraktar, Manisa Soma'daki Yeni Anadolu Madencilik ile gerçekleştirdiği görüşmede ise iş sağlığı ve güvenliğine vurgu yaparak, "Arkadaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Hiçbir emniyet kuralını göz ardı etmeksizin işlerini sağlıkla, sıhhatle yapmaları." temennisinde bulundu.

Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) Kütahya Tavşanlı'daki Garp Linyitleri İşletmesi'ne de bağlanan Bayraktar, "Türkiye'nin kömür üretimi ülkemizin enerji bağımsızlığında önemli. İnşallah üretimi arttırdığımız bir yıl olur." mesajını verdi.

Suriye görevi

Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki Keban Hidroelektrik Santrali (HES) ile gerçekleştirdiği video konferans bağlantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"EÜAŞ, önümüzdeki süreçte hemen yanı başımızdaki komşumuz Suriye'nin elektrik ihtiyacı için gerekli çalışmaları yapacak. EÜAŞ'ın önemli bir birikimi var. Bölgenin de bir istikrara kavuşması için hep birlikte gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız talimat ve işaret budur."

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) İstanbul'daki Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'ne de bağlanan Bayraktar, TEİAŞ'ı, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak niteleyerek, "Daha güçlü bir TEİAŞ hedefliyoruz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün elektriğin hızlı bir şekilde hareket ettiği, her yöne gittiği ve büyük güçlerde kapasitelerinin arttığı bir yeni bir iletim mimarisini birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2025'in TEİAŞ için önemli bir atılım yılı olacağını belirterek, "Bir önemli göreviniz de komşumuz Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapacağımız çalışmalar. Bu anlamda TEİAŞ'a uluslararası bir görev de düşmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Zonguldak'taki Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kozlu Maden Ocağı'yla bağlantısında da "TTK'de 2025 yeni istihdama imkan sağladığımız, üretimimizi arttırdığımız, daha verimli üretim yaptığımız bir yıl olur." ifadesini kullandı.

Eti Maden'e bağlı Emet Bor İşletmesi ile görüşmesinde ise Bayraktar, Türkiye'nin milli maden şirketi olan Eti Maden'in artık sadece bor madeniyle anılmayacağını, bundan sonraki süreçte Eti Maden'i tam bir milli maden şirketi olarak Türkiye'de ve yurt dışında daha aktif bir şekilde göreceği bir 2025 yılı dilediğini ifade etti.

Sondaj gemileriyle bağlantı

Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda faaliyetlerine devam eden derin deniz sondaj gemilerine video konferans yöntemiyle bağlandı.

Yavuz Sondaj Gemisi'nde Kuyu Tamamlama Süpervizörü olan Doğuş Saraçoğlu ile görüşen Bakan Bayraktar, tarihi bir görevi üstlendiklerini belirterek, üst kuyu tamamlaması yapan Yavuz'un yeni yılda daha hızlı ve daha maliyet etkin bir çalışma yapmasını istedi.

Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde Sondaj ve Tamamlama Süpervizörü olarak görev yapan Barış Alp ile görüşmesinde ise geminin 2024'te Karadeniz'e uğurlandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yoğun bir çalışma içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yeni yılın ilk saatleriyle de yeni bir kuyuya başlıyorsunuz. Bu da çok değerli. İnşallah 2025 yılı yeni keşiflerin yılı olur. Bu anlamda göstereceğiniz gayretler, çalışmalar bizler için çok önemli."

Kanuni Sondaj Gemisi'nde Kıdemli Sondaj ve Tamamlama Süpervizörü olan Uğur Cengiz ile görüşmesinde de Bayraktar, "Türkali-17'deki çalışmanız, inşallah sağlıklı ve güzel bir şekilde en kısa zamanda sonuçlanır. Filomuzun en önemli sac ayaklarından bir tanesi Kanuni Sondaj Gemisi. İnşallah 2025 yılı, yeni keşiflere katkı yapacağınız bir yıl olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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