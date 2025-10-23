Haberler

Türkiye ile Umman Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Umman Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller İşbirliği Anlaşması
Güncelleme:
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Umman'da, eşlik ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'in başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye iştirak ettik. Görüşme marjında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Salim Nasser Al Aufi ile 'Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Bu anlaşmayla maden arama ve üretiminde yeni fırsatları araştırmak amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel şirketleri arasında yeni iş birliklerini ve ortak yatırımları teşvik edecek, yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik iş birliğimizi güçlendirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar'ın temmuz ayındaki Muskat ziyaretinde iki ülke arasında 'Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' imzalanmış, petrol, doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda iş birliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı.

