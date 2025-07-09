Bakan Alparslan Bayraktar OPEC Uluslararası Semineri'nde

Bakan Alparslan Bayraktar OPEC Uluslararası Semineri'nde
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Viyana'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı ve OPEC Genel Sekreteri ile görüşme gerçekleştirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Açılış Seremonisi ve oturumunun ardından geleneksel OPEC aile fotoğrafına katılım sağladık. Forum marjında OPEC Genel Sekreteri Sayın Heysem el-Gays ile de bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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