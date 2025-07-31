Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti

Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti
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Bahçeli'nin otomobil hediye ettiği MHP MYK Üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talep edildi. Mahkeme, aralarında Göz Mimarlık, CG Beton ve MCG Film Medya'nın da bulunduğu şirketlere üç aylık geçici mühlet verirken, konkordato komiseri atandı. Duruşma 15 Ekim'de yapılacak.

Ekonomideki dalgalanmalar şirketleri zorlamaya devam ederken konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebiyle mahkemeye başvuruldu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI, DURUŞMA EKİM AYINDA

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için üç kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Şirketlerin durumu 15 Ekim saat 15.30'da yapılacak duruşmada değerlendirilecek.

BAHÇELİ OTOMOBİL HEDİYE ETMİŞTİ

CG Grup'un bünyesindeki şirketlerin hazır beton üretimi, madencilik ve sinema gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği biliniyor. Şirketin sahibi Mahmut Cüneyt Göz, aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine Lincoln marka bir otomobil hediye etmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Az kaldı seçime doğru

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Haber YorumlarıDemir Acer:

sanki kazanacak uydurma anketler ie iktidar ruyasi goren chp

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şirketler iflas ederse sahiplerine hiç bir şey olmaz olan çalışanlara olur dürüst olan borcuna sadık olan hariç sahipleri üzerlerinde alınabilecek bir şey bulundurmaz

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Gerçek Hediye, Bursa da tekerliği patlamış su tankeri ile yangın bölgesine su taşımaya çalışan köylüye, Volkan Romörk sahipleri tarafından su tankeri hediye edilmesidir. Bizi bize bıraksalar çok güzel bir Milletiz.

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

anlamadığım şirketler istedikleri gibi fiyat artırıyor nasıl oluyor da iflas ediyorlar bu zamanda kar rekoru kirmalari gerekir

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