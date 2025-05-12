Bahamalar Bayraklı Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi
1798 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan Marella Discovery 2, yolcularını tarihi ve turistik yerlerle buluşturdu. Gemi, Gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı ve Kaleiçi'ni gezmek için yerel turlara katılan turistlerle dolup taşarken, gece Antalya'ya hareket edecek.
Bahamalar bayraklı kruvaziyer " Marella Discovery 2", 1798 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Rodos Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Gemide, çoğu İngiliz 1798 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Gemi acentesinin yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, ilçeye getirdikleri yolculardan 350'sinin Dalyan ve diğer turlara katıldığını söyledi.
Kruvaziyerin gece saatlerinde demir alarak Antalya'nın Alanya ilçesine hareket edeceği öğrenildi.