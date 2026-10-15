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Bahama bayraklı Star Legend, 277 yolcu ve 202 personelle Bodrum'a yanaştı

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Bahama bayraklı Star Legend, 277 yolcu ve 202 personelle Bodrum'a yanaştı
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Bahama bayraklı Star Legend, 277 yolcu ve 202 personelle Bodrum Cruise Port'a yanaştı. Yolcular Bodrum Çarşısı ve Kalesi'ni gezerken çarşı hareketliliği turizme katkı sağladı; gemi akşam Kuşadası'na gidecek.

Bahama bayraklı 159 metre uzunluğundaki Star Legend kruvaziyer gemisi, 277 yolcu ve 202 personeliyle Bodrum'a geldi. Sabah saatlerinde limana yanaşan geminin yolcuları, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını gezmek üzere karaya çıktı.

Bodrum Cruise Port'a saat 08.00'de Santorini Limanı'ndan gelen Star Legend, akşam saat 22.00'de Kuşadası Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu öğrenildi.

Bodrum'a gelen turistler, ilçe merkezinde vakit geçirerek Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Bazı turistler Bodrum Kalesi'ni ziyaret ederken, bazıları da ilçenin tarihi sokaklarını ve yöresel noktalarını keşfetti. Turistlerin çarşıdaki hareketliliği, kent merkezindeki turizm canlılığına katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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