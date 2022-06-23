Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum'a yanaştırıldı
Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Marmaris Limanı'ndan gelen 383 yolcu ile 400 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.
Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yapan turistler, buralarda hediyelik eşyalardan da satın aldı.
Gemi akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Ali Ballı - Ekonomi