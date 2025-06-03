Bahama Bandıralı Kruvaziyer Alanya'ya Demir Attı

Bahama Bandıralı Kruvaziyer Alanya'ya Demir Attı
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Bahama Bandıralı Kruvaziyer Alanya'ya Demir Attı
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Alanya, sabah saatlerinde 1,801 yolcu ve 744 mürettebatı bulunan 'Marella Discovery 2' kruvaziyerine ev sahipliği yaptı. Yolcuların büyük kısmı İngiliz vatandaşı. Geminin akşam saatlerinde Limassol'a hareket etmesi bekleniyor.

Bahama bandıralı kruvaziyer Alanya'ya demirledi

Bin 801 yolcu ve 744 mürettebatın bulunduğu kruvaziyerdeki yolcuların büyük kısmının İngiliz olduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde iskeleye demir attı.

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'ya sabah saat 06.30'da Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi geldi. Bin 801 yolcu ve 744 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazıları da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Marmaris'ten gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. "Marella Discovery 2" isimli yolcu gemisi, bu yıl 3'üncü kez Alanya'yı ziyaret ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Ekonomi
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