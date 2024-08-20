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Bağırsak Mikrobiyotasının Beyin Sağlığı Üzerindeki Önemi

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bağırsak mikrobiyotasının beyin sağlığı üzerindeki önemine dikkati çekti. Bağırsaklardaki mikrobiyota adlı mikroorganizma topluluğunun, özellikle beyin sağlığını korumasında ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bağırsak mikrobiyotasının beyin sağlığı üzerindeki önemine dikkati çekti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bağırsaklardaki mikrobiyota adlı mikroorganizma topluluğunun, özellikle beyin sağlığını korumasında ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu son yıllarda yapılan araştırmaların, bağırsak sağlığının, beyin fonksiyonları üzerinde derin ve belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hanoğlu, ?"Sağlıklı bakteri çeşitliliği, bağırsak florasındaki denge ve inflamasyon düzeyleri, bilişsel fonksiyonlarımızı doğrudan etkiler. Dolayısıyla, beyin sağlığımızı iyileştirmek ve korumak için ilk adım, bağırsak sağlığımıza odaklanmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bağırsak ve beyin arasındaki güçlü ilişkinin, sağlık alanında devrim niteliğinde bir keşif olarak kabul edildiğine işaret eden Hanoğlu, bağırsak mikrobiyotasının sağlığının, özellikle Bifidobacterium Longum ve Lactobacillus Rhamnosus gibi probiyotik bakterilerin varlığıyla yakından ilişkilendirildiğini altını çizdi.

Hanoğlu, "Bu bakteriler, bağırsak duvarını güçlendirir, bağışıklık sistemini düzenler ve inflamasyonu azaltarak beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir." bilgisini paylaştı.

Araştırmaların, özellikle Bifidobacterium Longum'un, bağırsak florasındaki dengeyi sağlayarak bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini ve nörodejeneratif hastalıkların riskini azalttığını gösterdiğini vurgulayan Hanoğlu, "Lactobacillus Rhamnosus ise stresle mücadelede etkili olduğu ve dolayısıyla stres kaynaklı beyin fonksiyonlarının korunmasında rol oynadığı bilinmektedir." açıklamasında bulundu.

Bağırsak sağlığının beyin fonksiyonları üzerindeki derin etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olduğunu aktaran Prof. Dr. Hanoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir mikrobiyota için probiyotiklerin ve prebiyotiklerin düzenli olarak tüketilmesi önemlidir. Beslenme alışkanlıklarımızı ve yaşam tarzımızı bağırsak sağlığını destekleyecek şekilde düzenlemek, beyin sağlığını koruma ve geliştirme yolunda atılacak önemli bir adımdır. Bu keşifler, ileride nörolojik hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde yeni stratejiler geliştirilmesine de ışık tutmaktadır. Bilim dünyası, bağırsak mikrobiyotası ile beyin sağlığı arasındaki bu karmaşık ilişkiyi daha derinlemesine anlamak için çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: AA / Ekonomi

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