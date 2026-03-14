Haberler

2,5 milyar TL'lik sulama projesi, 2 ilçe ve 14 mahalleye fayda sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde devam eden Bafra Ovası Sulama Projesi, 2. kısım ikmal işinde toplam maliyeti 2.4 milyar TL ile 14 mahalleye hizmet verecek. Proje ile 6.470 hektar alanın sulanması hedefleniyor ve 2028'de tamamlanması planlanıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde devam eden Bafra Ovası Sulama Projesi 2 ilçedeki 14 mahalleye hizmet verecek.

Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım ikmal işinin toplam maliyeti 2 milyar 408 milyon 409 bin TL. Yüzde 15'i tamamlanan projede yer alan 18 bin 500 metre ana kanalın 3 bin 500 metresi önceki yıllarda tamamlandı. İkmal kapsamında ise 15 bin metre ana kanal ile 250 bin metre yedek ve tersiyer kanallarda kanalet imalatı yapılacak. Halihazırda 20 bin 9 metre kanalet montajı ve 9 adet yol geçişi tamamlanırken, 11 bin 95 metre drenaj kanalı açıldı. 2 adet prefabrik kirişli köprü yapımı ve diğer çalışmalar devam ediyor. Proje ile 6 bin 470 hektarlık alanın sulanması hedeflenirken, işin tamamlanması için son tarih 2028 yılı sonu olarak öngörülüyor.

Proje ile birlikte Bafra ve Alaçam ilçelerinde bulunan Soğukçam, Habili, Yukarıelma, Yeniköy, Doyran, Toplu, Gökçeboğaz, Gökçün, Zeytin, Karlı, Etyemez, Taşköprü, Kalaba ve Yörükler Mahalleleri fayda görecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: 3. golde sıçradım, Cumhurbaşkanımız çok güldü

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: Cumhurbaşkanımız çok güldü
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray'dan F.Bahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: 3. golde sıçradım, Cumhurbaşkanımız çok güldü

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: Cumhurbaşkanımız çok güldü
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Takım arkadaşlarına sert tepki