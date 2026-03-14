2,5 milyar TL'lik sulama projesi, 2 ilçe ve 14 mahalleye fayda sağlayacak

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde devam eden Bafra Ovası Sulama Projesi 2 ilçedeki 14 mahalleye hizmet verecek.

Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım ikmal işinin toplam maliyeti 2 milyar 408 milyon 409 bin TL. Yüzde 15'i tamamlanan projede yer alan 18 bin 500 metre ana kanalın 3 bin 500 metresi önceki yıllarda tamamlandı. İkmal kapsamında ise 15 bin metre ana kanal ile 250 bin metre yedek ve tersiyer kanallarda kanalet imalatı yapılacak. Halihazırda 20 bin 9 metre kanalet montajı ve 9 adet yol geçişi tamamlanırken, 11 bin 95 metre drenaj kanalı açıldı. 2 adet prefabrik kirişli köprü yapımı ve diğer çalışmalar devam ediyor. Proje ile 6 bin 470 hektarlık alanın sulanması hedeflenirken, işin tamamlanması için son tarih 2028 yılı sonu olarak öngörülüyor.

Proje ile birlikte Bafra ve Alaçam ilçelerinde bulunan Soğukçam, Habili, Yukarıelma, Yeniköy, Doyran, Toplu, Gökçeboğaz, Gökçün, Zeytin, Karlı, Etyemez, Taşköprü, Kalaba ve Yörükler Mahalleleri fayda görecek. - SAMSUN

