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Bafra Ovası'nda Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseliyor

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Samsun'un Bafra Ovası'nda rekoltenin düşmesiyle karnabahar ve brokoli fiyatları artış gösterdi. Karnabaharın kilosu 50, brokolinin kilosu ise 100 liraya kadar çıktı. Üreticiler, çıkacak olan fiyat artışlarından endişe ederken, yağışların rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bafra Ovası'nda brokoli ve karnabaharda 'altın' sezon

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karnabaharın kilosu 50, brokolinin ise 100 liradan alıcı buluyor.

Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü.

"Bunlar altın gibi"

Karnabahar ve brokolinin bu sezon altın gibi olduğunu belirten üretici Mehmet Bilgiç, "Bu sene karnabahar ve brokoli fiyatları çok güzel. Ama ovayı su bastığı için rekolte düşük. Ürün az olduğundan biraz pahalı. İleride daha da pahalanacağını düşünüyorum. Şu anda karnabaharın kilosu 40 lira ile 50 lira arasında, brokolinin kilosu ise 100 lira. Rekoltenin düşmesinden dolayı ürün karaborsa. Şu anda talep zamanı ama ürün yok. Aşırı yağışlar ovayı vurdu. Su vurmayan yerlerde de rekolte eskisi gibi değil. Şu karnabahar 3-4 kilo olması lazım, 1 kilo, 500 gram geliyor. Bunları geçen yıllarda tarladan hiç almıyorduk. Şu anda bunlar altın gibi. Aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde kalite yok. Yağış olduğu zaman buralar deniz gibi oldu. O yüzden ürünler ve verim iyi olmadı ama fiyatlardan memnunuz" dedi.

Bafra Ovası'nda Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Ekonomi
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