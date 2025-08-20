Bafra Ovası'nda Aronya Üretimi Artıyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda aronya üretimi her geçen yıl artış gösteriyor.

Genç üretici Okan Kilitci, 2022'de Koşu Köyü Mahallesi'ndeki 5 dönümlük tarlasına diktiği aronya fidanlarının 1 Eylül'de ilk hasadını yapacak.

Kilitci, aronya yetiştiriciliğine 4 yıl önce başladığını belirterek, "Aronya, yüksek antioksidan ve vitamin içeriğiyle bağışıklığı güçlendiriyor, diyabetle mücadelede fayda sağlıyor. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini yavaşlatan özellikleriyle de dikkat çekiyor" dedi.

Son yıllarda "süper meyve" olarak bilinen aronya, içerdiği C, B, E vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum ve lif açısından da zengin olması nedeniyle üreticilerin ilgisini çekiyor. - SAMSUN