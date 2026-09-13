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Bafra Ovası’nda 165 bin dekar alanda çeltik hasadı başladı

Bafra Ovası’nda 165 bin dekar alanda çeltik hasadı başladı
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Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Samsun’un Bafra Ovası’nda, yaklaşık 165 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Samsun'un Bafra Ovası'nda, yaklaşık 165 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.

Bafra Ovası'nda çiftçiler, zorlu geçen ekim sezonunun ardından biçerdöverlerle tarlalara girdi. Hava şartları nedeniyle bu yıl ekim döneminin zor geçtiğini belirten üreticiler, gece ayazlarının başlaması üzerine erken ekim yaptıklarını ifade etti. Soğuk havaların zaman zaman verim kaybına yol açabildiğini belirten üreticiler, buna rağmen bu yıl elde edilen üründen memnun olduklarını söyledi.

"Ürünlerimiz çok güzel"

Sezonu değerlendiren çeltik üreticisi Serkan Kurnaz, "Bu yıl çeltik ekim sezonu her zamankinden daha zorlu geçti. Hava şartları bizi zorladı. Bu nedenle erken ekim yaptık. Buna rağmen bu sene ürünlerimiz genel olarak çok güzel" dedi.

Girdi maliyetlerinin de üreticiyi zorladığını belirten Kurnaz, gübre ve mazot fiyatlarının üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Dekar başına 700-800 kilo verim

Bafra Ovası'nda verimin tarladan tarlaya değiştiğini belirten Kurnaz, "Dekar başına 700 ila 800 kilo arasında mahsul alıyoruz. Tabii bu tarladan tarlaya değişiyor. Bazı tarlalarda 300-400 kilo, bazı tarlalarda ise 700-800 kilo verim alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yeni biçerdöverle dane kaybı azaldı

Bafra'da bu yıl yeni geliştirilen bir biçerdöverle hasat yaptıklarını ifade eden Kurnaz, "Yeni geliştirilen biçerdöverle hasat yapıyoruz. Bu kadarını ummuyorduk. Soyma, kırma ve arkaya atma işlemlerinde tanede kesinlikle kayıp yok. Çok güzel bir makine geldi Bafra'mıza. Kesinlikle dane kaybı yok, randıman artışı da var" şeklinde konuştu.

Bafra Ovası'nda çeltik hasadının önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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