Haberler

Bafra Ovası'nda 570 dekar alanda marul üretimi

Bafra Ovası'nda 570 dekar alanda marul üretimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde marul fiyatları geçen yıla göre ciddi oranda düşerken, üreticiler tarlada maliyetlerini kurtaramadıklarını dile getiriyor. Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı, hava koşullarının ideal olmasına rağmen bu sene marulun kök fiyatlarının tarlada 10-15 lira arasında değiştiğini söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 570 dekar alanda üretimi yapılan marulda fiyatların geçen yıla göre düşmesi, üreticiyi zor durumda bıraktı.

Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı, marul ekim alanlarında geçen yıla göre önemli bir değişiklik olmadığını ancak fiyatların ciddi oranda gerilediğini söyledi. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Aşçı, ocak ayında montsuz, kazakla marul kestiklerini ifade etti.

Geçen yıla göre fiyatlarda düşüş olduğunu dile getiren Aşçı, "Bu sene marulun kök fiyatı tarlada 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Biz üretici olarak 13-15 lira bandında veriyoruz ancak manavlarda fiyatlar 30-35 hatta 40 liraya kadar çıkıyor. Şu anki fiyatlar maliyetimizi kurtarmıyor. Tarlada ziyan olmasın diye kesmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Maliyetlerin yüksek olduğuna dikkati çeken Aşçı, Bafra'da marul üretiminin açık alanda yapıldığını vurgulayarak, "Açık alanda ürettiğimiz için marulun dayanıklılığı ve raf ömrü uzun oluyor. Tezgahta uzun süre tazeliğini koruyor. Aroması ve lezzeti çok güzel. Karakışı yediği için yeşilliğini ve özelliğini hiç kaybetmedi" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor