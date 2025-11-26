Haberler

Bafra'da Erkenci Karnabahar Hasadı Başladı

Bafra'da Erkenci Karnabahar Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda erkenci ekimleri yapılan karnabaharın hasadına başlanırken, toplamda 75 bin ton rekolte bekleniyor. Tarladan satış fiyatları ise 5 ila 7 lira arasında değişiyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erkenci ekimleri yapılan karnabaharın hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin sularının beslediği Bafra Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekar alana karnabahar ekimi yapıldı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bafra Ovası'nda erkenci ekimlere temmuzun son haftası başladıklarını, ağustos ayı boyunca ve eylülün ilk haftalarında da geç ekimlere devam ettiklerini belirtti.

Aşçı, "Karnabahar, dönüm olarak 3,5 ila 4 ton arasında verim verir, toplamda ise yaklaşık 75 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Karnabaharın, soğuğu ve kış mevsimini seven bir ürün olduğunu hatırlatan Adem Aşçı, "Şu anda havalar çok sıcak gidiyor. Bu sebeple karnabaharlar erken açmaya başladı." diye konuştu.

Fiyatlardan bahseden Aşçı, "Tarladan satış fiyatı 5 lira ile 7 lira arasında, havalar soğursa fiyatların yükseleceğini umut ediyoruz. Fiyatlar, hiç umduğumuz gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.

Aşçı, karnabaharın Ankara, İstanbul, Bursa ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamına gönderildiğini, ayrıca Gürcistan ve Rusya'ya da ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Ekonomi
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.