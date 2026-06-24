Bafra Ovası'nda 158 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde mayıs ayı itibarıyla ekimi gerçekleştirilen çeltikte ilaçlama ve bakım mesaisi devam ediyor.

Bafra, Alaçam, 19 Mayıs ve Yakakent Tahıl Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Hasan Toker, AA muhabirine, bölgedeki 4 ilçede çeltik tohumlarının mayıs ortasından haziran başına kadar toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bitki gelişimine göre bakım aşamalarına geçtiklerini anlatan Toker, "Mayıs ayı itibarıyla ektiğimiz çeltiklerde çıkış günlerine göre birinci ilaçlamaları bitirdik. Şu an 25 günlük olan çeltiklerimizde ikinci ilaçlama dönemine girdik. Bundan sonra gübreleme işleri başlayacak ve ardından hasat zamanını bekleyeceğiz." dedi.

Hasat sürecinin ekim ayı sonuna kadar süreceğini dile getiren Toker, " Bafra Ovası'nda 158 bin dekar alanda çeltik ekimi mevcut. Ruhsat başvuru süresi devam ettiği için bu alanın geçen seneye göre yüzde 3 ila 4 artmasını bekliyoruz. İşlemlerini tamamlamayan üreticilerimizin muhakkak perşembe gününe kadar çeltik komisyonuna başvurmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Toker, Bafra pirincinin coğrafi işaret tescili aldığına dikkati çekerek, "Çalışmada emeği geçen Bafra Kaymakamımıza ve milletvekilimiz Orhan Kırcalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni sezonun çiftçimize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.