Haberler

Bafra'da Beyaz Lahana Hasadı Başladı

Bafra'da Beyaz Lahana Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekar alanda ekilen beyaz lahananın hasadına başlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bu yıl ortalama 5 ton rekolte beklediklerini belirtti ve çiftçilere destek çağrısı yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekar alana ekilen beyaz lahananın hasadına başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda beyaz lahana tarımı yapıldığını söyledi.

Dekar başına ortalama 5 ton ürün alındığını belirten Tosuner, bunun da yaklaşık 125 bin ton rekolte elde edileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Beyaz lahananın mayıs ayı sonlarında ekildiğine işaret eden Tosuner, "Hasada başladık. Şu anda hava sıcak gittiğinden verim az ama hava soğudukça tonaj yükselir." dedi.

Tosuner, Bafra halinde beyaz lahananın kilogram fiyatının 8 lira olduğuna dikkati çekerek, "Bu fiyatın üstünde de olabiliyor. Kesilen beyaz lahana mükemmel kalitede. Lahananın çorbası, yemeği, turşusu, her şeyi olur. Maliyeti az olan bir gıda ürünüdür." ifadesini kullandı.

Bafra Ovası'nda üretilen beyaz lahananın Ankara, İstanbul gibi büyükşehirler ile sahil bölgesindeki kentlere gönderildiğini anlatan Tosuner, "Önümüzdeki yılın şubat ve mart aylarına kadar hasat ovada devam ediyor. Çiftçinin girdi maliyetlerine destek istiyoruz. Bafra Ovası ve tüm Türkiye'de çiftçilerimizin tarımının kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ağıllar Mahallesi'nde 30 dönüm arazisinde beyaz lahana üreten Arif Atilla ise tarladan aldığı lahanayı kilogramı 8 liradan tüccara sattığını kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Ekonomi
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu

Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.