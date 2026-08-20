Bafra'da Topraksız Tarımda Üretim Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle altyapısı tamamlanan Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB), yüksek teknolojili tarım yatırımları üretim aşamasına ulaştı.

Bafra Sera OTB'de 35 bin metrekarelik alanda topraksız domates yetiştiriciliği gerçekleştirmek üzere arsa tahsisi yapılan COŞ-KAR firması ile 28 bin metrekarelik alanda topraksız çilek yetiştiriciliği yatırımı için arsa tahsisi yapılan TT Farm firmasının yatırımlarında üretim başladı.

Toplam 63 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen yatırımlarda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) yatırım teşviklerinden de yararlanılıyor.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bafra'da toprak, teknoloji ve emeğin buluştuğu, modern üretim teknikleriyle tarımsal üretimin güçlendirildiği belirtildi. Topraksız tarım uygulamalarıyla daha verimli üretim hedeflenirken, yüksek teknoloji kullanılarak kaliteli domates ve katma değerli çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

Yatırımların kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımının yanı sıra üretime, istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Valilik açıklamasında, Bafra Sera OTB'de hayata geçirilen yatırımların tarımın yalnızca bir üretim faaliyeti olmadığını; gıda arz güvenliği, istihdam, ekonomik kalkınma ve geleceğin güvence altına alınması açısından da önem taşıdığı vurgulandı.

Bafra Sera OTB'de yatırımların büyümesiyle birlikte Samsun'un tarımsal üretim kapasitesinin modern ve teknolojik yöntemlerle daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı