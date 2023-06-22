Babacan'dan Merkez'in faiz artırımına tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek var

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra bir ilke imza atarak faizi yüzde 15'e çıkarması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tepkisini çekti. Babacan sosyal medya paylaşımında "Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca 'Faiz daha da inecek' diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha 'Laf dinlemiyorlar' diyecek. Başka yol yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. 27 ay sonra gelen karar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise tepkisini çekti.

BABACAN'DAN FAİZ ARTIŞI DEĞERLENDİRMESİ

Sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek bulunduğunu ifade etti.

"BU DURUMDA ÇIKIP MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca "faiz daha da inecek" diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha "Laf dinlemiyorlar" diyecek. Başka yol yok."

GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Paylaşımında bir videoya da yer veren Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamaları ve kendisinin 19 Mart 2021 tarihinde sarf ettiği "Ekonomi bazen faiz artışlarını gerektirebilir" cümlelerini hatırlattı.