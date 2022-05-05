Babacan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum: Çalışarak para kazananların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilk yorum ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"DEVA İKTİDARINDA ÜCRETLER ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) paylaşımlarını retweetleyen Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre %156'ya, #TÜİK'e göre %70'e yükselen #enflasyon oranları bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek."" ifadesini kullandı.