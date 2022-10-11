Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik müjdesine tepki: Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor

DEVA Partisi lideri Ali babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir dışında okuyan öğrencilere ulaşım için destek verileceğini açıklamasına tepki gösterdi. Böyle bir vaadi gördüğüne kahrolduğunu belirten Babacan, "Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor." dedi.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelilere yönelik yılda 2 kez ulaşım desteği sağlanacağını söyledi.

"YILDA 2 DEFA VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz" dedi.

BABACAN'DAN ERDOĞAN'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan tepki geldi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Babacan, "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN EVLATLARI BUNU HAK ETMİYOR"

Babacan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor."