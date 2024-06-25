Babaannesinden esinlendi, Elazığ tarihinin en büyük ipek böcekçiliği çiftliğini kurdu

ELAZIĞ - Elazığ'dan genç girişimci Sırrı Taha Bal, küçükken merdiven altında ipek çekip çile yapan babaannesinden esinlenerek ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Yaklaşık 8 yıllık bir süreç sonunda hayali olan ipek böceği yetiştiriciliği çiftliği kuran Bal, yıllık ortalama 800 kilogram koza elde etmeyi hedefliyor.

Elazığ merkeze bağlı Dedeyolu köyünde ikamet eden 2 çocuk babası Sırrı Taha Bal, çocukken babaannesinin ipek çekip çile ve iğne oyası yapmasından esinlenerek ipek böceği yetiştiriciliği üretimine karar verdi. Ailesinin destekleri ve kendi imkanlarıyla 4 yıl önce arazi satın alarak bin 200 adet dut fidanı dikimi gerçekleştiren genç girişimci Bal, aynı zamanda 300 metrekare kapalı bir alan üzerine 25 kutu kapasiteli tesis kurdu. Burada yılda tek sefer üretimi yapılan ipek böceği yetiştiriciliği sürdüren Bal, 40 günün sonunda besledikleri böceklerden ortalama 800 kilogram koza elde etmeyi hedefliyor. Elazığ tarihinin en büyük ve kapasiteli ilk ipek böceği yetiştiriciliği çiftliği kuran Bal, kayda değer olarak gördüğü bu yetiştiriciliği ise genç girişimcilere tavsiye ediyor.

"İlk iki deneyimimde başarısız oldum ama yılmadım"

İpek böceği yetiştiriciliği fikrinin babaannesinden geldiğini belirten Sırrı Taha Bal, "Bu işi babaannemden esinlenerek yaptım. Onlar merdiven altından ipek çekip çile yaparlardı ve ondan da iğne oyası yaparlardı. Ben de bundan ilham alarak üretime başladım. İlk iki deneyimimde başarısız oldum ama yılmadım. Yılmadım çünkü şehrimin ve ülkemin buna ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu çitliği de kendi imkanlarımla yaptım. İpek böceklerimiz sadece dut yapağından beslenen bir hayvan. 40 günde koza yapıp bize ham maddeyi veriyor. Biz de bu ham maddeyi kooperatife gönderiyoruz" dedi

"Ortalama 800 kilogram koza elde ediyoruz"

Unutulmaya yüz tutmuş ipek böceği üretiminden elde edilen ürünlerin kullanıldığı alanlara değinene Bal, " Burası 300 metrekarelik kapalı bir alan üzerine kuruludur. Burada yaklaşık 25 kutu böcek bakabiliyoruz. Bundan da ortalama 800 kilogram koza elde ediyoruz. Bu üretimi yapsınlar, önü açık bir üretimdir. Çünkü ülkemizde git gide doğal malzemeler tercih ediliyor. Bu üretim kayda değer bir üretimdir ve yapılmasını tavsiye ediyorum. İpek malzemesi, paraşüt, çelik yelek, savunma sanayisi, hasta pijaması, ameliyat ipliği, kıyafet ve benzeri ürünlerde kullanılıyor. Bu süreçte ailemin bana çok desteği oldu. Özellikle annem, babam ve eşim olmak üzere çok destekleri oldu" diye konuştu.