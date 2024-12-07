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Baba Mesleği Marangozluğu Bırakıp Ejder Meyvesi Üretimine Geçti

Baba Mesleği Marangozluğu Bırakıp Ejder Meyvesi Üretimine Geçti
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 54 yaşındaki Mehmet Çarapoğlu, marangozluk mesleğini bırakarak ejder meyvesi üretmeye başladı. Şimdi yurt dışına ihracat yapmayı hedefliyor.

Osmaniye'de baba mesleği marangozluğu bırakarak ejder meyvesi üretimine başlayan 54 yaşındaki Mehmet Çarapoğlu, yetiştirdiği ürünleri yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

Sumbas ilçesine yaşayan Çaparoğlu, 22 yıldan bu yana sürdürdüğü baba mesleği marangozluktan vazgeçti.

Farklı bir meslekle ilgilenmek için araştırma yapmaya başlayan Çaparoğlu, tarımla uğraşarak daha mutlu olacağına karar verdi.

Muz yetiştiriciliği fikriyle yola çıkan Çaparoğlu, bu ürünle ilgili seraları gezerek incelemelerde bulundu.

Seraların bir kısmında gördüğü ejder meyvesinin dikkatini çekmesi üzerine Çaparoğlu, muz yetiştiriciliği fikrinden de vazgeçti.

Çaparoğlu, ejder meyvesiyle ilgili derinlemesine araştırma yaparak ürünün bölgede yetiştirilebileceğini öğrendi.

Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde 2022'de arazi satın alan Çaparoğlu, 5 dönümlük alana sera kurarak meyveyi yetiştirmeye başladı.

Geçen yıl serasından ilk ürünleri almaya başlayan ve 3 ton hasat gerçekleştiren Çaparoğlu, rekoltesini arttırarak yetiştirdiği meyveleri yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

Mehmet Çaparoğlu, AA muhabirine, uzun yıllar yaptığı marangozluğun ardından ilgilendiği tarımla kendini daha iyi hissettiğini anlattı.

Büyük bir emekle kurduğu ve yetiştiriciliğini yaptığı ejder meyvesinden ilk hasadını geçen yıl gerçekleştirdiğini belirten Çaparoğlu, ürünlerini Osmaniye'deki manavların yanı sıra Mersin'de ihracat yapan bir firmaya sattığını söyledi.

Ejder meyvesi üretimini daha da arttırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çaparoğlu, şunları kaydetti:

"Ekildiği zaman hemen ürün vermez, en az 3 yıl beklemeniz gerek. Geçen seneki ürünleri Kadirli'de toptancı, market ve manavlara sattık. Mersin'de ihracat yapan bir firmaya verdim, onlar da ürünleri Irak'a gönderdi. Hedefim, daha güzel ve kaliteli ürün yetiştirip ihracata göndermek. Yurt dışı pazarı daha yüksek bir ürün. Gelecek yıl inşallah dekar başına 2 ton, toplam 10 tonluk bir üretim yapmayı hedefliyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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