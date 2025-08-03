Azka Otel 2025 Yaz Sezonuna Hazır: Yüksek Doluluk ve Zengin Etkinlikler

Azka Otel 2025 Yaz Sezonuna Hazır: Yüksek Doluluk ve Zengin Etkinlikler
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Bodrum'un önde gelen turizm tesislerinden Azka Otel, 2025 yaz sezonunda kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Sahibinin yönetimindeki otel, eğlence dolu bir atmosfer ve yüksek doluluk oranları sunuyor.

Bodrum'un önde gelen turizm tesislerinden Azka Otel, 2025 yaz sezonunda da yüksek doluluk oranları ve zengin etkinlik programıyla dikkat çekiyor. Otelin sahibi iş adamı Bülent Kaya, kaliteli hizmet anlayışı ve sektörel vizyonuyla Bodrum turizmine katma değer sağlamayı sürdürüyor.

Deneyimli turizmci Bülent Kaya'nın yönetimindeki Azka Otel, bu sezon da misafirlerine hem konforlu bir konaklama hem de kültür ve eğlence dolu bir atmosfer sunuyor. Otelin sahnesinde her akşam dönüşümlü olarak Hande Dönmez, Cerem Onurluer, Müge Ökten, The Teachers Band, Buse Benol ve Levent Dörter gibi sevilen sanatçılar sahne alıyor.

"Kalite tesadüf değildir" anlayışıyla yönetiliyor

Otelin başarısını "Kalite tesadüf değildir" sözleriyle özetleyen Bülent Kaya, teknolojik altyapıdan personel yönetimine kadar her ayrıntının titizlikle ele alındığını ifade etti. Kaya, sürdürülebilir başarı için misafir memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Bölge turizmine katkı sağlıyor

Bodrum'un turizm potansiyeline yönelik yatırımlarıyla tanınan Kaya, sadece Azka Otel'in değil, bölgenin genel turizm anlayışının da gelişmesine katkı sağlıyor. Otelin özel plajı, spa hizmetleri, açık ve kapalı yüzme havuzları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kaya, kültür ve sanat etkinliklerine verdiği destekle de dikkat çekiyor.

İş adamı Bülent Kaya'nın yönettiği Azka Otel, bu sezon da Bodrum'da turizmin nabzını tutmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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