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Azerbaycan Heyeti SEDDK'yı Ziyaret Etti

Azerbaycan Heyeti SEDDK'yı Ziyaret Etti
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Azerbaycan Merkez Bankası yetkilileriyle sigortacılık alanında güncel konuları ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Azerbaycan Merkez Bankası Sigorta Genel Müdürü Vüsal Gurbanov ve Sigorta Denetim Daire Başkanı Anar İslamov'u konuk etti.

SEDDK'den yapılan açıklamada, ziyarette kardeş ülke Azerbaycan ile sigortacılık alanında güncel konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Azerbaycan heyetinin, tarım, doğal afetler ve bilişim alanında işbirliği ve temaslarda bulunmak üzere üç günlük bir ziyaret kapsamında Türkiye'de olduğunun belirtildiği açıklamada, "Heyette, Merkez Bankası Sigortadan sorumlu Genel Müdürü Vüsal Gurbanov ile Sigorta Denetim Daire Başkanı Anar İslamov SEDDK'yi ziyaret etti. Ziyarette SEDDK Başkanı Davut Menteş ve başkan yardımcıları Emine Feray Sezgin, Dilek Sakallıoğlu, Hande Hatunoğlu ve Tahir Emre Ardal ile ilgili kurumun daire başkanları katılım sağladı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ziyaret kapsamında her iki ülkenin, sigortacılık alanındaki güncel gelişmelerle program gündemindeki konular hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu da bildirildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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