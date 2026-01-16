Haberler

Azerbaycan, Almanya ile Avusturya'ya doğal gaz ihracatına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Almanya ve Avusturya'ya doğal gaz ihracatına başladığını duyurdu. Bu gelişme ile Azerbaycan gazını ithal eden ülke sayısı 16'ya ulaştı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan doğal gazının Almanya ve Avusturya'ya ihracatına başlandığını duyurdu.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden İtalya'ya ulaştırılan doğal gazın buradan Almanya ve Avusturya'ya tedarik edildiği bildirildi.

Bu gelişmeyle Azerbaycan gazını ithal eden ülkelerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Ekonomi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Atlas Çağlayan hayatını kaybetti

"Yan baktın" kavgası kanlı bitti! Hayatının baharındaki genç öldü