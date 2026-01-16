Azerbaycan, Almanya ile Avusturya'ya doğal gaz ihracatına başladı
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Almanya ve Avusturya'ya doğal gaz ihracatına başladığını duyurdu. Bu gelişme ile Azerbaycan gazını ithal eden ülke sayısı 16'ya ulaştı.
SOCAR'dan yapılan açıklamada, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden İtalya'ya ulaştırılan doğal gazın buradan Almanya ve Avusturya'ya tedarik edildiği bildirildi.
Bu gelişmeyle Azerbaycan gazını ithal eden ülkelerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Ekonomi