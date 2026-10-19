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Azamara Onward kruvaziyeri 664 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi

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Azamara Onward kruvaziyeri 664 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi
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Marshall Adaları bayraklı Azamara Onward kruvaziyeri, 664 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinin ardından Bodrum Çarşısı ile Kale Caddesi'ni gezdi.

Marshall Adaları bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 664 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Syros Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 664 yolcu ile 395 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinin ardından Bodrum Çarşısı, Kale Caddesi'ni gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden yolcuların bir kısmı, tekne gezisine de katıldı.

Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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