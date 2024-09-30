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Ayvalık'ta 19. Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor

Ayvalık'ta 19. Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 19. Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, zeytinyağının başkenti sloganıyla gerçekleştirilecek. Festivalde zeytin hasadından zeytinyağına dönüşüm etkinlikleri, dalış aktiviteleri gibi sürdürülebilir turizme yönelik birçok etkinlik yer alacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nin 1-3 Kasım'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayvalık Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Balıkesir Ziraat Odası'nın destekleriyle "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" sloganıyla düzenlenecek.

Festivalde, hasadı yapılan zeytinler zeytinyağına dönüştürülecek. Sürdürülebilir turizmin önemine dikkati çekmek için Ayvalık'ta kırmızı mercanların bulunduğu bölgede dalış etkinlikleri yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, bu yıl dünya genelindeki zeytinyağı üretiminde artış beklenildiğini belirterek, "Rekoltenin, başta İspanya ve İtalya'da normal seviyesine dönmesi bekleniyor. Ülkemizde zeytin üretiminde 'var yılı' görüntüsü mevcut. Toptan satışlarda ve ihracatta fiyatlar bu sebeplerden dolayı hızla geri gelmiş durumda. Yurt içi ambalajlı yağ satışlarında da yüzde 15-20 fiyatlarda gerileme mevcut." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi

Etkinlikler Zeytinyağı Festival Ayvalık Ekonomi Turizm Zeytin Tarım Yaşam

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