Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Aynı marka ve model bir ayakkabının Türkiye ve Yunanistan'daki satış fiyatları arasındaki büyük fark dikkatleri çekti.

AYAKKABININ İKİ ÜLKEDEKİ FİYATI ARASINDA UÇURUM VAR

Türkiye'deki perakende satış fiyatı 18 bin 499 TL olarak belirlenen söz konusu ayakkabının, komşu Yunanistan'daki fiyatı ise 129 Euro olarak duyuruldu. Yapılan hesaplamalara göre 129 Euro'nun yaklaşık 6 bin 400 TL'ye denk gelmesiyle, Türkiye'deki fiyatın neredeyse Yunanistan'daki fiyatın üç katına yakın olduğu görüldü.