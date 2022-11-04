Aynı apartmanda iki ev, birinin kirası 3 bin TL birinin 20 bin! Nedeni çok basit

Fahiş kiralar aldı başını gidiyor. İstanbul'da bir apartman içerisindeki iki benzer daireden birinin 3 bin TL birinin de 20 bin TL'den kiraya verilmesi dikkat çekti. Herkes durumun nedenini merak ederken, olayın aslında bu kadar karmaşık olmadığı belirtildi. Dairelerden birine yasal oranda zam yapıldığı öğrenilirken, diğerine ise fahiş şekilde zam yapıldığı aktarıldı.

Türkiye genelinde enflasyonla birlikte kira fiyatları da aldı başını gitti. İstanbul'da ise 7 bin TL'nin altında oturulacak ev neredeyse kalmadı. Fakat bazı bölgelerde hala insanlar daha düşük kiralara oturmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili dikkat çeken bir örnek ortaya çıktı.

AYNI BİNADA BİR DAİRE 3 BİN, BİR DAİRE 20 BİN TL

Show Haber'in haberine göre İstanbul'daki bir binada 3 bin liraya oturan da var, 20 bin liraya da oturan var. Kiracılar da ev sahipleri de dertli. Vatandaşlar çok büyük bir adaletsiz olduğundan dert yanıyor. Bir yanda kirayı 3-5 katına çıkartanlar, bir yanda yasal oranda zam yapanlar ve bir de kira geliriyle geçinenler var. İstanbul'daki dairede de bu durum yaşanıyor. İki daireden birinin sahibi yasal oranda zam yaparken, diğerinin de fahiş şekilde zam yaptığı ifade ediliyor.

EV SAHİBİ-KİRACI GERİLİMİ TIRMANIYOR

Hal böyle olunca son zamanlarda var olan ev sahibi-kiracı gerilimi daha da tırmandı. Sosyal medyada kiracıları da haklı bulan var, ev sahiplerini de. Bazı ev sahipleri ise kira gelirlerinden geçinmeleri nedeniyle zam konusunda acımasız davranıyor. En çok da bu kişilerin evinde oturanların büyük zorluk yaşıyor.

GEÇİNMEK DAHA DA ZORLAŞIYOR

Ev sahipleri hayat pahalılığını öne sürüp geçinmenin zorlaştığını öne sürerken kiracılar da kiralarla beraber artan fiyat artışından şikayetçi. Giderek daha zor bir hale gelen emlak sektörünün önümüzdeki günlerde nasıl şekil alacağı şimdiden merak ediliyor.