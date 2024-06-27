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Ayı saldırısına uğrayan üreticiye arkadaşlarından destek

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Kütahya'nın Emet ilçesinde ayı saldırısına uğrayan üreticiye arkadaşlarından anlamlı destek geldi. Emet arıcılar, bal üreticileri olarak aynı durumun kendilerinin de başlarına gelebileceğini düşünerek, 11 adet arılı kovanı üreticiye teslim etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçtiğimiz yıl ayılar tarafından kovanları parçalanan üreticiye arkadaşlarından anlamlı destek geldi.

Emet'in Ömerfakı köyünde İsmail Canbaz'a ait 36 kovan ayı saldırısına uğrarken, kovanların tamamına yakını telef olmuş ve yaklaşık 200 bin TL maddi hasar meydana gelmişti.

Emet arıcılar, bal üreticileri olarak aynı durumun kendilerinin de başlarına gelebileceğini ifade ederek, aldıkları 11 adet arılı kovanı Canbaz'a teslim ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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