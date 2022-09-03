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Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Günlük 600 lira kazanıyorlar

Ekonomi Haberleri

Çanakkale'nin Çan ilçesinde köy merasında yetişen ayı mantarlarını toplayarak tüccarlara satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyü merasında çıkan ayı mantarlarını köylüler toplayarak gelir elde ediyor. Ayı mantarlarının kilosunu 60 liradan satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyorlar.

KÖYE GELEN TÜCCARLARA SATIYORLAR

Günde bir kişinin 5 ila 10 kilo mantar toplayabildiğini belirten Osman Sayan, "Kendi köyümüzün meralarında yetişen ayı mantarı dediğimiz mantarı topluyoruz. Köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Kilo fiyatı değişkenlik gösteriyor 50-60 lira. Günlük bir kişi 5 ila 10 kilo mantar toplayabiliyor" dedi.

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Ayı mantarları Çanakkale'de bulunan firmalar tarafından işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Ekonomi

Çanakkale Çan Ekonomi Haberler

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