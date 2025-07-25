AYESOB Başkanı Künkcü'den Merkez Bankası'nın Faiz İndirimine Destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı 300 baz puanlık faiz indirimi kararına Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü'den destek geldi. Başkan Künkcü, faizlerin yüzde 43 seviyesine çekilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Başkan Künkcü yaptığı açıklamada, yüksek faiz oranlarının esnaf ve sanatkarların krediye erişimini zorlaştırdığını belirterek, " Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların hafiflemesine katkı sunacaktır. Özellikle küçük esnafımız için bu karar, hem işlerini sürdürebilmeleri hem de yeni yatırımlara adım atmaları açısından umut verici bir gelişmedir" dedi.

Künkcü, açıklamasının devamında enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ekonomik dengelerin yeniden sağlanması adına atılan bu adımın, enflasyonla mücadeleyle eş güdümlü olarak devam etmesini temenni ediyoruz. Bu süreçte başta esnafımız olmak üzere tüm üretici kesimin desteklenmesini önemsiyoruz. Faiz indiriminde devamlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alınan kararın piyasaları canlandırmasını ve istikrar ortamını güçlendirmesini beklediklerini belirten Künkcü, esnaf camiası adına Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. - AYDIN