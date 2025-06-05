AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası'nda Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası'nda Enerji Altyapısını Güçlendiriyor
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AYEDAŞ, 2025'in ilk üç ayında İstanbul Anadolu Yakası'nda bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine devam ederek sürdürülebilir enerji sağlama hedefini ilerletiyor. Şirket, 7 bin 560 aydınlatma armatürü ve 571 kilometrelik enerji hattı bakımı tamamlayan şirket, dijital dönüşüm ile kullanıcı memnuniyetini artırmayı sürdürüyor.

AYEDAŞ, 2025'in ilk üç ayında İstanbul Anadolu Yakası'nda bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan AYEDAŞ, 3 milyondan fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025'in ilk üç ayında İstanbul Anadolu Yakası'nda müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Şirket, İstanbul Anadolu Yakası'nda hizmet verdiği 8 bin 448 trafo ve 34 bin 913 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 7 bin 560 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı.

AYEDAŞ ayrıca, 507 pano, 28 trafo ve 833 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 571 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı. 105 kilometrelik yeni kablo döşedi, 145 elektrik panosu ve 18 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Şirket aynı zamanda, operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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