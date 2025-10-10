Aydın, Zeytin Üretiminde Türkiye'de 3. Sırada

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın, hem sofralık hem de yağlık zeytin üretiminde Türkiye genelinde 3. sırada yer alarak zeytincilikteki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2024 TÜİK verilerine dayanan açıklamasına göre, Aydın, Türkiye zeytinciliğinde zirvedeki konumunu sürdürüyor. 27 bin 138 hektar alanda 152 bin 362 ton sofralık zeytin üretilen Aydın, Türkiye genelinde 3. sırada yer alındı. 125 bin 756 hektar alanda gerçekleştirilen 365 bin 125 tonluk yağlık zeytin üretimiyle de Aydın, yine Türkiye 3'üncülüğünü elde etti. Toplamda 25 milyon 110 bin 538 zeytin ağacına sahip olan Aydın, ülke genelinde sofralık zeytin üretiminin yüzde 13'ünü, yağlık zeytin üretiminin ise yüzde 14'ünü karşılıyor. Zeytinciliğin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında bu yıl 15 bin adet zeytin fidanı üreticilere dağıtıldı.

Zeytin ürünleri ulusal ve uluslararası düzeyde de tescillenmiş durumda olan Aydın'da, Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Memecik Zeytinyağı Avrupa Birliği tarafından da tescillenirken, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini coğrafi işaretli ürünler arasında yer alıyor.

Başarıların hem üretici emeğinin hem de ilin tarımsal potansiyelinin bir göstergesi olduğunu belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Aydın'ın zeytincilikteki konumu gurur veriyor. İlimiz, 2024 TÜİK verilerine göre Türkiye zeytinciliğinde zirvede yer alıyor. Türkiye sofralık zeytin üretiminin yüzde 13'ü, yağlık zeytin üretiminin ise yüzde 14'ü ilimizde üretilmiştir. TAKE Projesi kapsamında bu yıl 15 bin adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Memecik Zeytinyağı'nın AB tescilli, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini'nin ise coğrafi işaretli ürünlerimiz arasında yer alması, bu başarıyı taçlandırmaktadır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN